Италия изучает идею Трампа о приглашении России на саммит G7

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что итальянская сторона изучает предложение президента США Дональда Трампа о приглашении России на саммит G7.

«Италия внимательно изучает любое предложение, которое может способствовать развитию международного диалога, особенно если такие предложения исходят от наших союзников. Италия верит в любые формы многостороннего диалога на любых площадках, который может способствовать координации в экономике и международной политике во имя всеобщего развития», — цитирует министра ТАСС.

Также Ди Майо добавил, что в мире меняется равновесие и любое предложение, которое отвечает этим глобальным изменениям, будет принято Италией со вниманием.

Ранее Трамп провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против данной задумки.