Губернатор Миннесоты рекомендовал протестующим сдать тест на COVID-19
- Reuters
«Каждому, кто участвует в демонстрациях, следует сдать анализ на COVID-19», — написал он в Twitter.
Уолз уточнил, что при симптомах заболевания гражданин должен пройти тест на коронавирус через пять дней после участия в акции.
29 мая Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка в связи с разгоревшимися в регионе беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.
Смерть Флойда привела к беспорядкам в десятках городах США, которые продолжаются до сих пор.