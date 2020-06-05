Губернатор Миннесоты рекомендовал протестующим сдать тест на COVID-19

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Все участники акций протеста должны сдать тест на коронавирус. С таким заявлением выступил губернатор Миннесоты Тим Уолз.
Губернатор Миннесоты рекомендовал протестующим сдать тест на COVID-19
  • Reuters

«Каждому, кто участвует в демонстрациях, следует сдать анализ на COVID-19», — написал он в Twitter.

Уолз уточнил, что при симптомах заболевания гражданин должен пройти тест на коронавирус через пять дней после участия в акции.

29 мая Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка в связи с разгоревшимися в регионе беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

Смерть Флойда привела к беспорядкам в десятках городах США, которые продолжаются до сих пор.

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