Трамп оценил вероятность привлечения военных для подавления протестов

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV заявил, что рассчитывает урегулировать ситуацию с беспорядками в США без привлечения военных сил.

Трампа спросили, отправит ли он армию в американские города, где проходят протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

«Это будет зависеть от обстоятельств. Я не думаю, что нам придётся это делать», — ответил президент США.

Он отметил, что для этого уже задействована Национальная гвардия.

Ранее сообщалось, что Трамп готовится направить на подавление беспорядков в США армейские части.

Глава Пентагона Марк Эспер позднее выступил против использования американских военных для подавления беспорядков в стране.