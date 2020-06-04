Трамп оценил вероятность привлечения военных для подавления протестов

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Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV заявил, что рассчитывает урегулировать ситуацию с беспорядками в США без привлечения военных сил.
Трамп оценил вероятность привлечения военных для подавления протестов
  • Reuters

Трампа спросили, отправит ли он армию в американские города, где проходят протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

«Это будет зависеть от обстоятельств. Я не думаю, что нам придётся это делать», — ответил президент США.

Он отметил, что для этого уже задействована Национальная гвардия.

Ранее сообщалось, что Трамп готовится направить на подавление беспорядков в США армейские части. 

Глава Пентагона Марк Эспер позднее выступил против использования американских военных для подавления беспорядков в стране.

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