Трамп оценил вероятность привлечения военных для подавления протестов
- Reuters
Трампа спросили, отправит ли он армию в американские города, где проходят протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
«Это будет зависеть от обстоятельств. Я не думаю, что нам придётся это делать», — ответил президент США.
Он отметил, что для этого уже задействована Национальная гвардия.
Ранее сообщалось, что Трамп готовится направить на подавление беспорядков в США армейские части.
Глава Пентагона Марк Эспер позднее выступил против использования американских военных для подавления беспорядков в стране.