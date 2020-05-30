AP: военной полиции приказано приготовиться к отправке в Миннеаполис

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Пентагон приказал армии привести в готовность подразделения военной полиции США для развёртывания в Миннеаполисе, где происходят беспорядки. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
AP: военной полиции приказано приготовиться к отправке в Миннеаполис
  • Reuters

По информации агентства, солдаты из Форт-Брэгга в Северной Каролине и Форт-Драма в Нью-Йорке получили приказ быть готовыми к развёртыванию в течение четырёх часов.

Солдаты из Форт-Карсона в Колорадо и Форт-Райли в Канзасе должны быть готовы к развёртыванию в течение 24 часов, подчёркивается в сообщении.

По словам источника, подразделения будут размещены в соответствии с Законом о восстании 1807 года. В последний раз его задействовали в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что приказ поступил после того, как президент США Дональд Трамп попросил министра обороны Марка Эспера представить варианты по разрешению ситуации в городе. 

Ранее мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении комендантского часа в городе.

В связи с ситуацией власти ввели в городе режим ЧС, а губернатор Тим Уолз принял решение о привлечении бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка.

Протесты начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний местный житель Джордж Флойд скончался в больнице.

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