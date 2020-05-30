AP: военной полиции приказано приготовиться к отправке в Миннеаполис
- Reuters
По информации агентства, солдаты из Форт-Брэгга в Северной Каролине и Форт-Драма в Нью-Йорке получили приказ быть готовыми к развёртыванию в течение четырёх часов.
Солдаты из Форт-Карсона в Колорадо и Форт-Райли в Канзасе должны быть готовы к развёртыванию в течение 24 часов, подчёркивается в сообщении.
По словам источника, подразделения будут размещены в соответствии с Законом о восстании 1807 года. В последний раз его задействовали в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе.
Отмечается, что приказ поступил после того, как президент США Дональд Трамп попросил министра обороны Марка Эспера представить варианты по разрешению ситуации в городе.
Pentagon takes rare step of putting military police on alert to go to Minneapolis, where protests continue after the police killing of George Floyd. https://t.co/DzZA2aKwnP— The Associated Press (@AP) May 30, 2020
Ранее мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении комендантского часа в городе.
В связи с ситуацией власти ввели в городе режим ЧС, а губернатор Тим Уолз принял решение о привлечении бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка.
Протесты начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний местный житель Джордж Флойд скончался в больнице.