Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном соглашении с Россией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа, который, как пишет РИА Новости, заявил о желании заключить с Россией «ядерный пакт».

«Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учётом того, что по ДСНВ время уходит», — сказал представитель Кремля.

Как пишет издание The Hill, ранее Трамп, говоря о необходимости приглашения России к формату G7, отметил, что в этом случае было бы легче договориться о «новом ядерном пакте».

Кроме того, Трамп назвал возможность присутствия России в G7 вопросом здравого смысла.

В российском посольстве в США согласились с американским лидером в том, что формат G7 устарел.