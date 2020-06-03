Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном соглашении с Россией

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа, который, как пишет РИА Новости, заявил о желании заключить с Россией «ядерный пакт».
Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном соглашении с Россией
  • Reuters

«Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учётом того, что по ДСНВ время уходит», — сказал представитель Кремля.

Как пишет издание The Hill, ранее Трамп, говоря о необходимости приглашения России к формату G7, отметил, что в этом случае было бы легче договориться о «новом ядерном пакте».

Кроме того, Трамп назвал возможность присутствия России в G7 вопросом здравого смысла.

В российском посольстве в США согласились с американским лидером в том, что формат G7 устарел.

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