Антонов оценил позицию Трампа о необходимости присутствия России в G7

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Россия согласна с американским лидером Дональдом Трампом в том, что формат G7 устарел. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Антонов оценил позицию Трампа о необходимости присутствия России в G7
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Мы внимательно смотрим за всеми высказываниями американского президента, и мы отфиксировали заявление о том, что формат «семёрки»... отживший. Он выглядит как уже устаревшая группа стран, которая не отражает должным образом происходящее в мире. С таким подходом, разумеется, мы согласны», — сказал он.

Как отметил дипломат, необходимо решать вопросы мировой политики «не в элитарных клубах», а «в более широкой представленности».

Ранее Трамп, говоря о необходимости присутствия России в G7, отметил, что «это вопрос здравого смысла».

Как заявляли в Евросоюзе, США, как председатель G7 и организатор следующего саммита, могут пригласить на него Россию в качестве гостя, но не имеют возможности решать вопрос об участии и правах в этом формате. 

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