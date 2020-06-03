Антонов оценил позицию Трампа о необходимости присутствия России в G7
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- РИА Новости
«Мы внимательно смотрим за всеми высказываниями американского президента, и мы отфиксировали заявление о том, что формат «семёрки»... отживший. Он выглядит как уже устаревшая группа стран, которая не отражает должным образом происходящее в мире. С таким подходом, разумеется, мы согласны», — сказал он.
Как отметил дипломат, необходимо решать вопросы мировой политики «не в элитарных клубах», а «в более широкой представленности».
Ранее Трамп, говоря о необходимости присутствия России в G7, отметил, что «это вопрос здравого смысла».
Как заявляли в Евросоюзе, США, как председатель G7 и организатор следующего саммита, могут пригласить на него Россию в качестве гостя, но не имеют возможности решать вопрос об участии и правах в этом формате.