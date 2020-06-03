США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ

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Вторая партия из 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких отправлена из США в Россию.
США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.

«Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ отправлены. Как ожидается, они будут доставлены 4 июня», — сказал он.

21 мая американский военный самолёт С-17 с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.

Позднее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона признательна американской за поставляемую помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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