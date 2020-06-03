США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.
«Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ отправлены. Как ожидается, они будут доставлены 4 июня», — сказал он.
21 мая американский военный самолёт С-17 с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
Позднее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона признательна американской за поставляемую помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.