Заслуженный военный лётчик России оценил публикацию о бомбардировщиках B-1B

Генерал-майор авиации, заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук Владимир Попов оценил заявления американских СМИ о том, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США могут представлять особенно серьёзную проблему для российского флота.

«Говорить о том, что американские «стратеги» представляют какую-то особую угрозу российскому флоту, нет никаких оснований», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Попов, большинство российских кораблей оснащены средствами противовоздушной и противоракетной обороны.

«Это самые разные комплексы, включая адаптированные к морским платформам С-300 и С-400. А это самые современные ЗРК, обнаруживающие и ликвидирующие все возможные летящие цели», — пояснил он.

29 мая стало известно, что дежурные силы российских ПВО сопроводили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что США наращивают количество полётов стратегических бомбардировщиков B-1B у российских границ.