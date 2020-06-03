Заслуженный военный лётчик России оценил публикацию о бомбардировщиках B-1B

Короткая ссылка
Генерал-майор авиации, заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук Владимир Попов оценил заявления американских СМИ о том, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США могут представлять особенно серьёзную проблему для российского флота.
Заслуженный военный лётчик России оценил публикацию о бомбардировщиках B-1B
  • Reuters

«Говорить о том, что американские «стратеги» представляют какую-то особую угрозу российскому флоту, нет никаких оснований», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Попов, большинство российских кораблей оснащены средствами противовоздушной и противоракетной обороны.

«Это самые разные комплексы, включая адаптированные к морским платформам С-300 и С-400. А это самые современные ЗРК, обнаруживающие и ликвидирующие все возможные летящие цели», — пояснил он.

29 мая стало известно, что дежурные силы российских ПВО сопроводили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что США наращивают количество полётов стратегических бомбардировщиков B-1B у российских границ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить