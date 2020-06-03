Заслуженный военный лётчик России оценил публикацию о бомбардировщиках B-1B
- Reuters
«Говорить о том, что американские «стратеги» представляют какую-то особую угрозу российскому флоту, нет никаких оснований», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Как отметил Попов, большинство российских кораблей оснащены средствами противовоздушной и противоракетной обороны.
«Это самые разные комплексы, включая адаптированные к морским платформам С-300 и С-400. А это самые современные ЗРК, обнаруживающие и ликвидирующие все возможные летящие цели», — пояснил он.
29 мая стало известно, что дежурные силы российских ПВО сопроводили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что США наращивают количество полётов стратегических бомбардировщиков B-1B у российских границ.