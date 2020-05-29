Российские истребители поднялись на перехват бомбардировщиков США

Дежурные силы российских ПВО обнаружили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей, после чего российские истребители выполнили их сопровождение.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

В сообщении говорится, что 29 мая дежурные силы противовоздушной обороны Западного и Южного военных округов своевременно зафиксировали действия американских бомбардировщиков.

Российские радиолокационные средства контроля сопровождали В-1В на значительном удалении от российской границы.

«Для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — заявили в Минобороны.

Истребители приблизились к американским стратегическим бомбардировщикам на безопасное расстояние и идентифицировали их. После этого американские самолёты изменили направление полёта от госграницы России.

Российские истребители после выполнения задачи благополучно вернулись на аэродромы базирования.

«Полеты российских боевых самолётов проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнуло Министерство обороны.

Ранее российские бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Чёрного моря.