Российские истребители поднялись на перехват бомбардировщиков США
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- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны России.
В сообщении говорится, что 29 мая дежурные силы противовоздушной обороны Западного и Южного военных округов своевременно зафиксировали действия американских бомбардировщиков.
Российские радиолокационные средства контроля сопровождали В-1В на значительном удалении от российской границы.
«Для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — заявили в Минобороны.
Истребители приблизились к американским стратегическим бомбардировщикам на безопасное расстояние и идентифицировали их. После этого американские самолёты изменили направление полёта от госграницы России.
Российские истребители после выполнения задачи благополучно вернулись на аэродромы базирования.
«Полеты российских боевых самолётов проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнуло Министерство обороны.
Ранее российские бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Чёрного моря.