Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Чёрного моря, сообщает Минобороны России.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 воздушно-космических сил выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

На отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа.

В ходе полёта самолёты преодолели около 4,5 тыс. км и находились в воздухе более пяти часов.

Ранее сообщалось, что российские Ту-22М3 совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями.