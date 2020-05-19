Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Чёрного моря

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Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Чёрного моря, сообщает Минобороны России.
Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Чёрного моря
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 воздушно-космических сил выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

На отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа.

В ходе полёта самолёты преодолели около 4,5 тыс. км и находились в воздухе более пяти часов.

Ранее сообщалось, что российские Ту-22М3 совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями.

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