В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

США наращивают количество полётов стратегических бомбардировщиков B-1B у российских границ. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«Так, в апреле текущего года осуществлён один полёт самолётов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полётов», — приводит РИА Новости его слова.

Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км.

По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.

29 мая стало известно, что дежурные силы российских ПВО сопроводили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей.