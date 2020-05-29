Минобороны России опубликовало видео пролёта бомбардировщиков США
Как сообщили в ведомстве, 29 мая ПВО «вскрыли действия» бомбардировщиков над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей, после чего было «осуществлено их сопровождение» российскими истребителями.
Бомбардировщики сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля на «значительном удалении» от границы России.
«Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — заявили в Минобороны.
Российские самолёты «приблизились на безопасное расстояние» к американским, после чего, заявили в министерстве, последние изменили направление полёта от российской границы.