Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
- Reuters
Во время полёта над Чёрным морем эти бомбардировщики на прошлой неделе отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника.
Авторы материала отмечают, что отправка B-1B в Чёрное море является «очевидным сигналом» для России.
29 мая стало известно, что дежурные силы российских ПВО сопроводили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что США наращивают количество полётов стратегических бомбардировщиков B-1B у российских границ.
Подробнее — в материале RT.