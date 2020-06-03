Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

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Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США могут представлять особенно серьёзную проблему для российского флота, пишет американское издание The Drive.
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
  • Reuters

Во время полёта над Чёрным морем эти бомбардировщики на прошлой неделе отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника.

Авторы материала отмечают, что отправка B-1B в Чёрное море является «очевидным сигналом» для России.

29 мая стало известно, что дежурные силы российских ПВО сопроводили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что США наращивают количество полётов стратегических бомбардировщиков B-1B у российских границ.

Подробнее — в материале RT.

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