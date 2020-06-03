Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США могут представлять особенно серьёзную проблему для российского флота, пишет американское издание The Drive.

Во время полёта над Чёрным морем эти бомбардировщики на прошлой неделе отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника.

Авторы материала отмечают, что отправка B-1B в Чёрное море является «очевидным сигналом» для России.

29 мая стало известно, что дежурные силы российских ПВО сопроводили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что США наращивают количество полётов стратегических бомбардировщиков B-1B у российских границ.

Подробнее — в материале RT.