МИД России: ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днём

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Москва призывает власти США принять меры для недопущения «полицейского произвола» в отношении представителей СМИ, освещающих протесты в американских штатах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
МИД России: ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днём
  • РИА Новости

«Расцениваем преднамеренно жестокое обращение, которому подверглась в Вашингтоне 1 июня продюсер информационного агентства Sputnik Николь Руссел, как недружественный шаг со стороны властей США, а также вопиющее нарушение ими международно-правовых обязательств по обеспечению безопасности журналистов и их беспрепятственной деятельности», — говорится в комментарии ведомства.

Там отметили, что в результате действий полиции продюсер получила «многочисленные травмы, включая огнестрельные ранения».

«Требуем от американских властей незамедлительно принять меры по недопущению того, чтобы журналисты становились объектами полицейского произвола. С тревогой констатируем, что ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днём», — заявили в МИД.

В Москве также призвали профильные международные структуры и правозащитные неправительственные организации отреагировать на данный инцидент.

Ранее стало известно, что у Белого дома полиция несколько раз выстрелила в продюсера Sputnik резиновыми пулями, несмотря на предъявленную пресс-карту.

31 мая после разгона акции протеста в Миннеаполисе полицейские распылили слезоточивый газ в лицо корреспондентам телеканала VICE и агентства РИА Новости.

В МИД России заявили о недопустимости насилия со стороны правоохранительных органов в отношении представителей СМИ при выполнении ими профессиональных обязанностей.

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