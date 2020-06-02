Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москву

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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора пригласил главу Пентагона Марка Эспера принять участие в военном параде на Красной площади 24 июня. Об этом заявили в пресс-службе российского военного ведомства.
Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москву
  • РИА Новости

«Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 года в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы»,  — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении парада Победы.

Ожидается, что парад в Москве начнётся 24 июня в 10:00 и продлится до полутора часов.

Как заявлял в марте американский посол Джон Салливан, президент США Дональд Трамп намерен отправить в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы «очень высокопоставленную» делегацию.

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