Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7. По её словам, это предложение «идёт в верном направлении, однако не обеспечивает по-настоящему универсального представительства».

«Для начала отмечу, что мы отфиксировали высказывание президента США о том, что он считает «семёрку» в её нынешнем виде «очень устаревшей группой стран», «не отражающей должным образом происходящее в мире». С таким подходом согласны», — сказала она РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что решать вопросы мировой политики и экономики «в рамках эксклюзивных клубов западных стран невозможно».

Она добавила, что при этом такое заседание не обеспечивает универсального представительства.

«Очевидно, например, что без участия Китая едва ли возможно реализовать серьёзные начинания глобального значения», — подытожила дипломат, напомнив, что в настоящее время есть «хорошо себя зарекомендовавший формат» G20, где представлены и G7, и БРИКС.

Ранее Дональд Трамп рассказал российскому президенту Владимиру Путину о своей идее проведения саммита G7.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя идею Трампа о приглашении ряда стран, в том числе России, на предстоящий саммит G7, отметил, что Россия останется вне данного формата.