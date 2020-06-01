Захарова о протестах в США: это их проблема

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что протесты в США являются их внутренним делом, но это пытаются подать как спровоцированную Москвой проблему.
Захарова о протестах в США: это их проблема
  • РИА Новости

«Это не наша проблема, это их проблема. И каждую свою новую проблему или старую они пытаются подать как проблему, навязанную, или связанную, или придуманную, или каким-то образом мотивированную Россией», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что заявления экс-советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс о причастности России к беспорядкам в Штатах являются частью новой кампании в Вашингтоне по «российскому вмешательству».

Райс в эфире CNN заявила о своих подозрениях по поводу якобы возможной причастности России к беспорядкам в стране.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT выразил мнение, что Вашингтон хочет снова использовать тему российского «вмешательства»

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