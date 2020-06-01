Сотрудников Белого дома призвали не выходить на работу из-за беспорядков

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Сотрудникам Белого дома рекомендовали не приходить на работу 31 мая из-за беспорядков, начавшихся в стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на электронное письмо, направленное сотрудникам аппарата Белого дома.

«Из-за продолжающихся демонстраций, пожалуйста, не приезжайте сегодня в комплекс Белого дома, если это возможно... На территории Белого дома в настоящее время поддерживается режим повышенной безопасности», — указывается в письме.

Ранее стало известно, что полиция Соединённых Штатов арестовала около 1700 человек в 22 городах страны за время протестов, которые начались после смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда во время его задержания.

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