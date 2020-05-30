В Окленде застрелен сотрудник федеральной службы охраны США
- Reuters
Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.
Как уточняется, с протестом на улицы вышли по меньшей мере 7,5 тыс. человек.
Ранее стало известно, что акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении комендантского часа в городе.
В связи с ситуацией власти ввели в городе режим ЧС, а губернатор Тим Уолз принял решение о привлечении бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка.