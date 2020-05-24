Президент Чили заявил, что система здравоохранения близка к пределу

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Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что система здравоохранения Чили работает почти на пределе возможностей из-за растущего числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Президент Чили заявил, что система здравоохранения близка к пределу
  • Reuters

«Мы прекрасно понимаем, что система здравоохранения сейчас находится в стрессовом состоянии, что давление растёт. Вчера я слышал, как некоторые специалисты говорили, что мы уже очень близки к пределу. Это правда, мы очень близки к пределу из-за значительного роста числа нуждающихся в больничных местах, особенно в отделениях интенсивной терапии», — приводит ТАСС слова чилийского президента.

По его словам, в стране столкнулись с двумя пандемиями — коронавируса и социальной пандемией, которая вызвана мировой рецессией.

К настоящему времени в Чили заболели коронавирусом более 69 тыс. человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавирусной инфекции COVID-19.

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