ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавирусной инфекции COVID-19.

«В каком-то смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни. Мы видим, как во многих странах Южной Америки растёт число случаев заболевания», — приводит Интерфакс слова руководителя ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.

К настоящему времени Бразилия занимает третью строчку в списке стран, где выявлено большое количество инфицированных. В этой стране COVID-19 нашли более чем у 310 тыс. жителей. Число заболевших в Перу превышает 100 тыс., в Чили — более 60 тыс.

Ранее представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 3 тыс.