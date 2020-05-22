Косачёв оценил заявление НАТО о нарушении Россией ДОН

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление НАТО, в котором Россия обвиняется в нарушении Договора по открытому небу.

«К сожалению, не удивляет позиция союзников США по НАТО. Они в очередной раз совершенно безответственно встают на американскую сторону, не понимая, что тем самым они становятся соучастниками операции по разрушению этого договора. Есть жёсткая евро-атлантическая дисциплина и уверенность союзников США в том, что в любых сложных ситуациях американцы защитят европейский театр действий. Именно поэтому, выбирая между правдой и интересами, эти страны действуют в соответствии с интересами, даже если это противоречит реальной ситуации», — сказал он.

По словам сенатора, подобное поведение Североатлантического альянса «вызывает лишь сожаление».

Ранее в НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу, заявив, что российская сторона в течение многих лет «вводила ограничения на полёты», несовместимые с соглашением.

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил, что США выйдут из Договора по открытому небу. Решение вступает в силу через шесть месяцев.

Позднее посольство США в Москве передало МИД России официальную ноту о решении начать процедуру по выходу Соединённых Штатов из договора.