Всех приезжающих в Британию посадят на карантин

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Великобритания в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 с 8 июня обяжет всех прибывающих в страну проводить 14 дней в самоизоляции.
Всех приезжающих в Британию посадят на карантин
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу МВД Соединённого Королевства Прити Пател.

«Новые правила вступят в силу 8 июня, и все въезжающие в Соединённое Королевство за редким исключением будут обязаны самоизолироваться на 14 дней», — сказала министр.

Она отметила, что штраф за нарушение карантина будет составлять £1 тыс. 

Пател пояснила, что данные меры принимаются для того, чтобы не допустить второй волны коронавируса.

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

10 мая Джонсон сообщил о намерении ослабить карантинные меры в стране.

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