Джонсон заявил о намерении ослабить карантинные меры в Британии
- Reuters
Как сообщает Sky News, об этом он заявил во время своего обращения к нации.
По его словам, с 13 мая власти разрешат людям заниматься неограниченное число раз спортом на улице и посещать различные места при условии соблюдения социального дистанцирования.
Джонсон также заявил, что люди, которые не могут работать из дома, получат возможность вернуться на рабочие места.
Вместе с этим он подчеркнул, что пока ещё «не время» полностью отменять карантин и данные послабления являются «первыми осторожными шагами».
Ранее Джонсон заявил о снижении коронавирусной опасности в Британии.
Согласно последним данным, из-за COVID-19 в Британии погибли 31 855 человек.