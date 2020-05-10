Джонсон заявил о намерении ослабить карантинные меры в Британии

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что власти страны приняли решение ослабить карантинные меры, введённые в королевстве из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Джонсон заявил о намерении ослабить карантинные меры в Британии
  • Reuters

Как сообщает Sky News, об этом он заявил во время своего обращения к нации.

По его словам, с 13 мая власти разрешат людям заниматься неограниченное число раз спортом на улице и посещать различные места при условии соблюдения социального дистанцирования.

Джонсон также заявил, что люди, которые не могут работать из дома, получат возможность вернуться на рабочие места.

Вместе с этим он подчеркнул, что пока ещё «не время» полностью отменять карантин и данные послабления являются «первыми осторожными шагами».

Ранее Джонсон заявил о снижении коронавирусной опасности в Британии.

Согласно последним данным, из-за COVID-19 в Британии погибли 31 855 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить