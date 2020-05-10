Джонсон заявил о намерении ослабить карантинные меры в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что власти страны приняли решение ослабить карантинные меры, введённые в королевстве из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает Sky News, об этом он заявил во время своего обращения к нации.

По его словам, с 13 мая власти разрешат людям заниматься неограниченное число раз спортом на улице и посещать различные места при условии соблюдения социального дистанцирования.

Джонсон также заявил, что люди, которые не могут работать из дома, получат возможность вернуться на рабочие места.

Вместе с этим он подчеркнул, что пока ещё «не время» полностью отменять карантин и данные послабления являются «первыми осторожными шагами».

Ранее Джонсон заявил о снижении коронавирусной опасности в Британии.

Согласно последним данным, из-за COVID-19 в Британии погибли 31 855 человек.