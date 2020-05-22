В Британии за сутки скончался 351 человек с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные Минздрава королевства.
Общее число скончавшихся в стране достигло 36 393.
Также сообщается, что за сутки выявлено 3287 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 254 195.
Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
10 мая Джонсон заявил о намерении ослабить карантинные меры в стране.