В Британии за сутки скончался 351 человек с коронавирусом

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В Великобритании за сутки скончался 351 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Британии за сутки скончался 351 человек с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные Минздрава королевства.

Общее число скончавшихся в стране достигло 36 393.

Также сообщается, что за сутки выявлено 3287 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 254 195.

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

10 мая Джонсон заявил о намерении ослабить карантинные меры в стране.

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