В Британии за сутки скончался 351 человек с коронавирусом

В Великобритании за сутки скончался 351 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные Минздрава королевства. Общее число скончавшихся в стране достигло 36 393. Также сообщается, что за сутки выявлено 3287 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 254 195. Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. 10 мая Джонсон заявил о намерении ослабить карантинные меры в стране.