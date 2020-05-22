Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.

Как сообщает РИА Новости, о выживших на своей странице в Twitter рассказал пресс-секретарь правительства провинции Муртаза Вахаб.

«Пока я могу подтвердить, что два пассажира самолёта «Пакистанских международных авиалиний» чудесным образом пережили крушение. Их зовут Зафар Масуд и Мохд Зубайр. Оба находятся в стабильном состоянии», — написал он.

Ранее мэр Карачи Васим Ахтар заявлял, что при крушении самолёта никто не выжил.

22 мая представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи. Уточнялось, что лайнер рухнул на жилой район.