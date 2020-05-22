Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

Короткая ссылка
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, о выживших на своей странице в Twitter рассказал пресс-секретарь правительства провинции Муртаза Вахаб.

«Пока я могу подтвердить, что два пассажира самолёта «Пакистанских международных авиалиний» чудесным образом пережили крушение. Их зовут Зафар Масуд и Мохд Зубайр. Оба находятся в стабильном состоянии», — написал он.

Ранее мэр Карачи Васим Ахтар заявлял, что при крушении самолёта никто не выжил.

22 мая представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи. Уточнялось, что лайнер рухнул на жилой район.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить