Моди выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с крушением самолёта рядом с аэропортом пакистанского города Карачи.

Соответствующий пост он опубликовал в своём Twitter.

«Глубоко опечален гибелью людей в результате авиакатастрофы в Пакистане. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил он.

Deeply saddened by the loss of life due to a plane crash in Pakistan. Our condolences to the families of the deceased, and wishing speedy recovery to those injured. — Narendra Modi (@narendramodi) May 22, 2020

Ранее представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи.

Уточняется, что лайнер рухнул на жилой район.

Позднее мэр Карачи Васим Ахтар заявил, что при крушении самолёта никто не выжил.