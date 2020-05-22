Моди выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане
- Reuters
Соответствующий пост он опубликовал в своём Twitter.
«Глубоко опечален гибелью людей в результате авиакатастрофы в Пакистане. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил он.
Deeply saddened by the loss of life due to a plane crash in Pakistan. Our condolences to the families of the deceased, and wishing speedy recovery to those injured.— Narendra Modi (@narendramodi) May 22, 2020
Ранее представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи.
Уточняется, что лайнер рухнул на жилой район.
Позднее мэр Карачи Васим Ахтар заявил, что при крушении самолёта никто не выжил.