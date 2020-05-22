Путин выразил соболезнования президенту Пакистана из-за авиакатастрофы

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Российский лидер Владимир Путин направил президенту Пакистана Арифу Алви и пакистанскому премьер-министру Имрану Хану телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой в городе Карачи.
Путин выразил соболезнования президенту Пакистана из-за авиакатастрофы
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме.

Ранее представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи.

Уточняется, что лайнер рухнул на жилой район.

Позднее мэр Карачи Васим Ахтар заявил, что при крушении самолёта никто не выжил.

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