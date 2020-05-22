Путин выразил соболезнования президенту Пакистана из-за авиакатастрофы
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме.
Ранее представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи.
Уточняется, что лайнер рухнул на жилой район.
Позднее мэр Карачи Васим Ахтар заявил, что при крушении самолёта никто не выжил.