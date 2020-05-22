Потерпевший крушение в Пакистане самолёт упал в жилом районе

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Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии», потерпевший крушение возле аэропорта города Карачи, упал на жилой район.
Потерпевший крушение в Пакистане самолёт упал в жилом районе
  • Reuters

Об этом сообщает GEO TV.

Уточняется, что в результате крушения несколько домов были повреждены в районе происшествия. Медики с трудом добираются до пострадавших из-за узких улиц и скопления людей возле места ЧП.

Источники телеканала в спасательных службах говорят уже о примерно 15 телах, вытащенных из-под обломков.

В настоящий момент неизвестно, сколько человек на земле пострадали в результате падения самолёта.

Ранее представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи.

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