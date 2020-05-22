В Пакистане заявили об отсутствии выживших при крушении самолёта

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Мэр пакистанского города Карачи Васим Ахтар, в котором произошло крушение пассажирского самолёта Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии», заявил, что в результате падения лайнера никто не выжил.
В Пакистане заявили об отсутствии выживших при крушении самолёта
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно уточнённым данным, которые приводит Ахтар, на борту лайнера находились 107 человек — пассажиры и члены экипажа.

Глава города добавил, что пять или шесть домов были разрушены в результате крушения. Число жертв авиакатастрофы на земле пока неизвестно.

Ранее представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи.

Уточняется, что лайнер рухнул на жилой район.

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