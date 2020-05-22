В Пакистане заявили об отсутствии выживших при крушении самолёта
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
Согласно уточнённым данным, которые приводит Ахтар, на борту лайнера находились 107 человек — пассажиры и члены экипажа.
Глава города добавил, что пять или шесть домов были разрушены в результате крушения. Число жертв авиакатастрофы на земле пока неизвестно.
Ранее представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар подтвердил информацию о крушении самолёта, перевозившего около 100 человек, рядом с аэропортом города Карачи.
Уточняется, что лайнер рухнул на жилой район.