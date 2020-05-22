Генсек ОБСЕ выступил против выхода США из Договора по открытому небу

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил обеспокоенность в связи с заявлением Соединённых Штатов о выходе из Договора по открытому небу.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Обеспокоен заявлением США о выходе из Договора по открытому небу. Печально, если это действительно случится: надеюсь, США передумают», — сказал он.

Также Гремингер назвал документ «одним из столпов безопасности», который необходим для поддержания мира и стабильности в Европе.

По его словам, выход США из договора «подорвёт безопасность».

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил, что США выйдут из Договора по открытому небу. Решение вступает в силу через шесть месяцев.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва намерена полностью использовать все права и выполнять обязательства договора, пока он действует.