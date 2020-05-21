США заблокировали проект России с осуждением вторжения в Венесуэлу
- Reuters
«Это проект, предложенный Россией для принятия после заседания СБ ООН сегодня. Никаких обвинений, только поддержка основных общих вещей», — написал Полянский в Twitter, приложив копию проекта заявления, который предложила Россия.
В нём содержится призыв к решению текущей ситуации в Венесуэле путём диалога внутри страны без вмешательства извне «при полном уважении суверенитета и территориальной целостности» республики.
«Он был убит постпредом США при ООН в течение девяти минут после начала процедуры молчания. Есть ли ещё вопросы о том, насколько «конструктивна» позиция США по Венесуэле?» — заключил дипломат.
Ранее Полянский во время выступления на заседании Совбеза предложил осудить проникновение боевиков на территорию Венесуэлы в начале мая.
3 мая Минобороны Венесуэлы сообщило, что на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.