США заблокировали проект России с осуждением вторжения в Венесуэлу

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Делегация США заблокировала российский проект заявления СБ ООН, осуждающий попытку вторжения в Венесуэлу и призывающий уважать суверенитет Боливарианской Республики. Об этом сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
США заблокировали проект России с осуждением вторжения в Венесуэлу
  • Reuters

«Это проект, предложенный Россией для принятия после заседания СБ ООН сегодня. Никаких обвинений, только поддержка основных общих вещей», — написал Полянский в Twitter, приложив копию проекта заявления, который предложила Россия.

В нём содержится призыв к решению текущей ситуации в Венесуэле путём диалога внутри страны без вмешательства извне «при полном уважении суверенитета и территориальной целостности» республики.

«Он был убит постпредом США при ООН в течение девяти минут после начала процедуры молчания. Есть ли ещё вопросы о том, насколько «конструктивна» позиция США по Венесуэле?» — заключил дипломат.

Ранее Полянский во время выступления на заседании Совбеза предложил осудить проникновение боевиков на территорию Венесуэлы в начале мая.

3 мая Минобороны Венесуэлы сообщило, что на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.

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