США заблокировали проект России с осуждением вторжения в Венесуэлу

Делегация США заблокировала российский проект заявления СБ ООН, осуждающий попытку вторжения в Венесуэлу и призывающий уважать суверенитет Боливарианской Республики. Об этом сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Это проект, предложенный Россией для принятия после заседания СБ ООН сегодня. Никаких обвинений, только поддержка основных общих вещей», — написал Полянский в Twitter, приложив копию проекта заявления, который предложила Россия.

В нём содержится призыв к решению текущей ситуации в Венесуэле путём диалога внутри страны без вмешательства извне «при полном уважении суверенитета и территориальной целостности» республики.

«Он был убит постпредом США при ООН в течение девяти минут после начала процедуры молчания. Есть ли ещё вопросы о том, насколько «конструктивна» позиция США по Венесуэле?» — заключил дипломат.

Ранее Полянский во время выступления на заседании Совбеза предложил осудить проникновение боевиков на территорию Венесуэлы в начале мая.

3 мая Минобороны Венесуэлы сообщило, что на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.