Россия предложила Совбезу ООН осудить попытку вторжения в Венесуэлу

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил Совету Безопасности ООН принять заявление с осуждением проникновения боевиков на территорию Венесуэлы 3 мая.
Россия предложила Совбезу ООН осудить попытку вторжения в Венесуэлу
  • Reuters

Данное предложение он высказал во время выступления на заседании Совбеза, созванном по инициативе России в связи с заявлением венесуэльских властей о проникновении в страну из Колумбии группы наёмников.

«Мы призываем всех участников сегодняшней дискуссии однозначно осудить попытку вторжения на суверенную территорию Венесуэлы», — цитирует Полянского ТАСС.

По его словам, Россия подготовила проект соответствующего заявления СБ ООН.

3 мая Минобороны Венесуэлы сообщило, что на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.

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