Россия предложила Совбезу ООН осудить попытку вторжения в Венесуэлу
- Reuters
Данное предложение он высказал во время выступления на заседании Совбеза, созванном по инициативе России в связи с заявлением венесуэльских властей о проникновении в страну из Колумбии группы наёмников.
«Мы призываем всех участников сегодняшней дискуссии однозначно осудить попытку вторжения на суверенную территорию Венесуэлы», — цитирует Полянского ТАСС.
По его словам, Россия подготовила проект соответствующего заявления СБ ООН.
3 мая Минобороны Венесуэлы сообщило, что на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.