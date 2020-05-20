Россия предложила Совбезу ООН осудить попытку вторжения в Венесуэлу

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил Совету Безопасности ООН принять заявление с осуждением проникновения боевиков на территорию Венесуэлы 3 мая.

Данное предложение он высказал во время выступления на заседании Совбеза, созванном по инициативе России в связи с заявлением венесуэльских властей о проникновении в страну из Колумбии группы наёмников.

«Мы призываем всех участников сегодняшней дискуссии однозначно осудить попытку вторжения на суверенную территорию Венесуэлы», — цитирует Полянского ТАСС.

По его словам, Россия подготовила проект соответствующего заявления СБ ООН.

3 мая Минобороны Венесуэлы сообщило, что на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.