Аббас попросил Путина созвать конференцию по ближневосточной проблеме

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Президент Палестины Махмуд Аббас попросил российского лидера Владимира Путина организовать в Москве конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Аббас попросил Путина созвать конференцию по ближневосточной проблеме
  • Reuters

Об этом рассказал палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Несколько недель назад Махмуд Аббас направил письмо президенту Путину. Он попросил его созвать международную конференцию в Москве для обсуждения мирного процесса между Палестиной и Израилем», — заявил он ТАСС.

Дипломат добавил, что конференция должна создать новый механизм для переговоров между израильтянами и палестинцами, чтобы «положить конец конфронтации на основе двухгосударственного решения».

6 мая министр обороны Израиля Нафтали Беннет подписал разрешение на строительство домов в еврейском поселении Эфрат на Западном берегу реки Иордан. Как заявляли в Госдепе в ноябре 2019 года, США не считают поселения Израиля на территории Палестины противоречащими международному праву.

19 мая Аббас заявил, что Палестина выходит из всех соглашений с США и Израилем.

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