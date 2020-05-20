Аббас попросил Путина созвать конференцию по ближневосточной проблеме

Президент Палестины Махмуд Аббас попросил российского лидера Владимира Путина организовать в Москве конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Об этом рассказал палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Несколько недель назад Махмуд Аббас направил письмо президенту Путину. Он попросил его созвать международную конференцию в Москве для обсуждения мирного процесса между Палестиной и Израилем», — заявил он ТАСС.

Дипломат добавил, что конференция должна создать новый механизм для переговоров между израильтянами и палестинцами, чтобы «положить конец конфронтации на основе двухгосударственного решения».

6 мая министр обороны Израиля Нафтали Беннет подписал разрешение на строительство домов в еврейском поселении Эфрат на Западном берегу реки Иордан. Как заявляли в Госдепе в ноябре 2019 года, США не считают поселения Израиля на территории Палестины противоречащими международному праву.

19 мая Аббас заявил, что Палестина выходит из всех соглашений с США и Израилем.