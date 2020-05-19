В МИД России призвали не превращать ВОЗ в шайбу для политических игр

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не должна «превращаться в шайбу» для политических игр отдельных стран.
В МИД России призвали не превращать ВОЗ в шайбу для политических игр
  • РИА Новости

«ВОЗ не может превращаться в шайбу, которую гоняют по этой площадке, добиваясь совсем других целей, отличных от задачи наиболее эффективного выстраивания международного взаимодействия в борьбе с пандемией», — цитирует его ТАСС.

По словам Рябкова, российская сторона выступает против политизации всего, что связано с распространением коронавируса.

«Мы (выступаем. — RT) в пользу нахождения таких решений возникающих у ряда государств вопросов, которые позволяли бы продвинуться к более эффективному решению проблем, связанных с пандемией, консолидировать роль ВОЗ, не допустить её ослабления и не допустить превращения ВОЗ в площадку для сведения политических счётов», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу. В нём он потребовал «масштабных и существенных улучшений» в течение 30 дней, пригрозив навсегда прекратить финансирование организации.

В ВОЗ заявили о готовности ответить на письмо Трампа.

Подробности — в материале RT.

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