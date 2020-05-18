Издание США назвало «морским монстром» создаваемый в России экраноплан

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Новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка», который планируется создать в России в 2020 году, станет новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь». Об этом пишет американское издание We Are the Mighty.

По данным издания, А-050 сможет перевозить до 9 тонн груза или 100 пассажиров и двигаться со скоростью до 450 км/ч.

В 2018 году в «Ростехе» сообщили о начале разработки в России двигателей для перспективных экранопланов.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров также заявил, что в России началась разработка экраноплана с ракетным вооружением на борту.

Летом 2017 года kp.ru писало, что новейший экраноплан А-050 «Чайка» будет создан в России в 2019—2020 годах.

Ожидается, что данное транспортное средство с полезной нагрузкой 15 тонн и водоизмещением 54 тонны можно будет использовать для грузоперевозок, в разведывательных целях, а также для решения задач поиска и спасения.

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