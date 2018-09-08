В России началась разработка экраноплана с ракетным вооружением на борту

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России началась разработка экраноплана с ракетным вооружением на борту.
В России началась разработка экраноплана с ракетным вооружением на борту
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«В настоящее время Минобороны России в рамках ГПВ-2027 ведёт разработку экраноплана. Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения», — приводит слова Мантурова РИА Новости.

Он отметил, что экраноплан планируют задействовать при охране Северного морского пути и патрулировании Чёрного и Каспийского морей.

Мантуров добавил, что, по мнению экспертов, подобный летательный аппарат будет эффективным оружием, невидимым для радаров противника.

Ранее сообщалось, что предприятия «Ростеха» разрабатывают силовые установки для перспективных экранопланов.

В конце июля сообщалось, что в рамках государственной программы вооружений до 2027 года будет создан опытный образец экраноплана «Орлан».

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