В Госдуме объяснили позицию Госдепа по ситуации в Арктике
- РИА Новости
Швыткин указал на то, что размещение российского военного потенциала в Арктическом регионе соответствует всем международным договорённостям.
«Потенциал, который имеет оборонный характер, находится (в Арктике. — RT) в соответствии со всеми нормами международного права и различных вооружённых договоров... Это прикрытие северной части нашей страны, и мы будем делать всё возможное для укрепления оборонной составляющей и защиты наших национальных интересов в данном направлении», — заявил парламентарий.
По его словам, российский оборонный потенциал в Арктике «адекватен наращиванию военного присутствия со стороны стран блока НАТО».
«Это заявление, на мой взгляд, является попыткой оправдать возможное наращивание военного потенциала в регионе со стороны стран блока НАТО, что, конечно же, недопустимо», — считает депутат.
Ранее первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мёрфи заявил, что Пентагон должен ответить на «усиливающееся» военное присутствие России в Арктике.