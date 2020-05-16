В Госдуме объяснили позицию Госдепа по ситуации в Арктике

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT слова представителя Госдепа Майкла Мёрфи о том, что российское присутствие в Арктике «выходит за рамки» территориальной обороны.

Швыткин указал на то, что размещение российского военного потенциала в Арктическом регионе соответствует всем международным договорённостям.

«Потенциал, который имеет оборонный характер, находится (в Арктике. — RT) в соответствии со всеми нормами международного права и различных вооружённых договоров... Это прикрытие северной части нашей страны, и мы будем делать всё возможное для укрепления оборонной составляющей и защиты наших национальных интересов в данном направлении», — заявил парламентарий.

По его словам, российский оборонный потенциал в Арктике «адекватен наращиванию военного присутствия со стороны стран блока НАТО».

«Это заявление, на мой взгляд, является попыткой оправдать возможное наращивание военного потенциала в регионе со стороны стран блока НАТО, что, конечно же, недопустимо», — считает депутат.

Ранее первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мёрфи заявил, что Пентагон должен ответить на «усиливающееся» военное присутствие России в Арктике.