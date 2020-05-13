Вице-спикер сената Польши ушёл в отставку, чтобы работать врачом

Вице-спикер сената Польши Станислав Карчевский, по профессии хирург, подал в отставку, чтобы работать врачом в условиях коронавирусной пандемии.

«Я ухожу с должности заместителя спикера сената сегодня. Я возвращаюсь к своей профессии, но я не ухожу из политики», — приводит RMF24 его слова.

Он отметил, что возвращается к работе врачом в городе Пилица в Силезском воеводстве, так как «это сейчас самое главное».

«Тянет волка в лес. Чувствую себя как рыба в воде. Меня хорошо приняли друзья», — рассказал он о работе в больнице.

По последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в Польше составило 17 062, 847 человек скончались.

Ранее сообщалось, что власти Польши продлили контроль на границах и запрет на въезд иностранцев в страну до 12 июня.