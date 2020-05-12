В Совфеде оценили заявление об «угрозе» России для Польши

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT новую Стратегию национальной безопасности Польши, согласно которой главной угрозой для республики является «неоимперская политика» России.

«История всегда опирается на какие-то аналогии, на прошлое. Обвиняя нас в захватнических планах, Польша забывает свою собственную историю. А ведь именно она показывает, что республика постоянно воевала с нашей страной», — сказал он.

По мнению сенатора, в том, что касается обвинений в «аннексии Крыма», Россия вернула себе свой исторический регион.

«Эта стратегия — некая ностальгическая боль Польши, которая мечтала протянуть свою империю от запада до северных морей, но на её пути всегда стояла Россия. Обвинения в наш адрес будут беспрерывными. Но надо не копаться во всём этом, а искать точки соприкосновения и двигаться вперёд», — заключил Джабаров.

Ранее польский лидер Анджей Дуда утвердил новую Стратегию национальной безопасности республики, согласно которой главной угрозой для Польши является «неоимперская политика» России.

Также в документе отмечается, что «агрессия против Грузии», «аннексия Крыма» и «деятельность на Восточной Украине» нарушили принципы международного права и подорвали основы европейской системы безопасности.

Как отмечал российский лидер Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать, а «российская угроза» является выдумкой.

Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной Минских соглашений и внутриукраинского конфликта и выступает за скорейшее разрешение кризиса на Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.