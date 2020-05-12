В Совфеде оценили заявление об «угрозе» России для Польши
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«История всегда опирается на какие-то аналогии, на прошлое. Обвиняя нас в захватнических планах, Польша забывает свою собственную историю. А ведь именно она показывает, что республика постоянно воевала с нашей страной», — сказал он.
По мнению сенатора, в том, что касается обвинений в «аннексии Крыма», Россия вернула себе свой исторический регион.
«Эта стратегия — некая ностальгическая боль Польши, которая мечтала протянуть свою империю от запада до северных морей, но на её пути всегда стояла Россия. Обвинения в наш адрес будут беспрерывными. Но надо не копаться во всём этом, а искать точки соприкосновения и двигаться вперёд», — заключил Джабаров.
Ранее польский лидер Анджей Дуда утвердил новую Стратегию национальной безопасности республики, согласно которой главной угрозой для Польши является «неоимперская политика» России.
Также в документе отмечается, что «агрессия против Грузии», «аннексия Крыма» и «деятельность на Восточной Украине» нарушили принципы международного права и подорвали основы европейской системы безопасности.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать, а «российская угроза» является выдумкой.
Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной Минских соглашений и внутриукраинского конфликта и выступает за скорейшее разрешение кризиса на Украине.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.