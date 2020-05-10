В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Заразившийся пациент находится в тяжёлом состоянии.
В то же время всего в провинции под наблюдением врачей остаются 616 бессимптомных носителей вируса.
Ранее сообщалось, что в Китае за сутки зафиксировано 14 новых случаев заболевания коронавирусом.
В конце апреля стало известно, что в больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом.
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал вероятность возникновения новых волн коронавируса.