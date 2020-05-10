В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом

В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Заразившийся пациент находится в тяжёлом состоянии.

В то же время всего в провинции под наблюдением врачей остаются 616 бессимптомных носителей вируса.

Ранее сообщалось, что в Китае за сутки зафиксировано 14 новых случаев заболевания коронавирусом.

В конце апреля стало известно, что в больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом.

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал вероятность возникновения новых волн коронавируса.