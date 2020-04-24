В Ухани не осталось пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии

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В китайской Ухани вылечили последнего пациента, который находился с коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлом состоянии.
В Ухани не осталось пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии
  • © TPG/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Только что поступила новость, что в Ухани вылечили последнего пациента с коронавирусом, который находился в тяжёлом состоянии. Сегодня, 24 апреля, число пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекала в тяжёлой форме, сведено к нулю», — приводит РИА Новости слова официального представителя Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэна.

Всего в провинции Хубэй оставались 47 пациентов с COVID-19, все в Ухани.

В последние 20 дней в Хубэе не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

За время эпидемии в Ухани заразились 50 333 человека, 3869 из которых скончались.

Ранее в Китае назвали число выздоровевших от коронавируса в стране.

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