В Китае назвали число выздоровевших от коронавируса в стране

Короткая ссылка
Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР назвал число выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные ведомства, в настоящий момент в больницах Китая остаются менее 1 тыс. пациентов, 93,2% заражённых выздоровели, 5,59% скончались.

В комитете уточняют, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в материковом Китае в настоящий момент составляет 82 798, из них 77 207 человек излечились и были выписаны из больниц.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учёта провинции Хубэй, где находится город Ухань, были зарегистрированы 14 670 случаев заражения, из них 120 с летальным исходом, смертность составила 0,81%. В самой провинции же было выявлено 68 128 случаев заражения, 4512 человек скончались, смертность составила 6,62%.

Ранее государственное статистическое управление КНР заявило, что из-за пандемии коронавируса китайский ВВП снизился на 6,8% в I квартале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить