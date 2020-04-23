В Китае назвали число выздоровевших от коронавируса в стране

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР назвал число выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные ведомства, в настоящий момент в больницах Китая остаются менее 1 тыс. пациентов, 93,2% заражённых выздоровели, 5,59% скончались.

В комитете уточняют, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в материковом Китае в настоящий момент составляет 82 798, из них 77 207 человек излечились и были выписаны из больниц.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учёта провинции Хубэй, где находится город Ухань, были зарегистрированы 14 670 случаев заражения, из них 120 с летальным исходом, смертность составила 0,81%. В самой провинции же было выявлено 68 128 случаев заражения, 4512 человек скончались, смертность составила 6,62%.

Ранее государственное статистическое управление КНР заявило, что из-за пандемии коронавируса китайский ВВП снизился на 6,8% в I квартале.