Эпидемиолог оценил вероятность новых волн коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко прокомментировал вероятность возникновения новых волн коронавируса.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что все примеры предыдущих пандемий, связанных с коронавирусом, показывают полное исчезновение этой инфекции.

«Кроме того, посмотрите на опыт Ухани: нет никакой второй волны. Думаю, что нынешняя пандемия будет ограничена максимальными показателями, потом пойдёт на снижение. Моё мнение такое: второй волны быть не должно», — заявил Александр Бутенко.

Ранее главный эпидемиолог Министерства здравоохранения академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» рассказал, при каких условиях можно будет сказать, что в России завершилась эпидемия COVID-19.