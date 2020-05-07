Сенат США не преодолел вето Трампа на ограничение военных полномочий

Сенату Соединённых Штатов не удалось преодолеть вето президента Дональда Трампа, которое он наложил на резолюцию, ограничивающую его полномочия по ведению военных действий против Ирана.

Как пишет РИА Новости, за преодоление вето проголосовали 49 человек при необходимых 67.

Ранее Трамп наложил вето на данную резолюцию.

В феврале американский сенат одобрил документ. В том же месяце американский конгрессмен Элиот Энгель, возглавляющий комитет по иностранным делам палаты представителей, заявил, что администрация президента не смогла обосновать убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани погиб в ночь на 3 января при ракетном обстреле США в окрестностях аэропорта в Багдаде.