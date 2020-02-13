В США одобрили ограничение полномочий Трампа в вопросе атак на Иран
Американский сенат одобрил резолюцию, ограничивающую полномочия президента США Дональда Трампа в вопросе использования вооружённых сил страны против Ирана.
- Reuters
Об этом сообщает The Hill.
Теперь резолюция отправится на голосование в палату представителей США.
3 января в США заявили, что в ходе американской операции в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани.
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