В США одобрили ограничение полномочий Трампа в вопросе атак на Иран

Американский сенат одобрил резолюцию, ограничивающую полномочия президента США Дональда Трампа в вопросе использования вооружённых сил страны против Ирана.

Об этом сообщает The Hill.

Теперь резолюция отправится на голосование в палату представителей США.

3 января в США заявили, что в ходе американской операции в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани.

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