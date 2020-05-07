Трамп наложил вето на резолюцию об ограничении полномочий по вопросу Ирана

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса об ограничении президентских полномочий по использованию военной силы против Ирана.

«Я наложил вето на резолюцию, которая ставила задачу предписать мне прекратить использование Вооружённых сил США в боевых действиях против Ирана», — цитирует ТАСС заявление американского президента, распространённое пресс-службой Белого дома.

Трамп назвал резолюцию «оскорбительной» и заявил, что она была внедрена демократами с целью расколоть Республиканскую партию.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон не верит в мирный характер космической программы Ирана.