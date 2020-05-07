Трамп наложил вето на резолюцию об ограничении полномочий по вопросу Ирана

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Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса об ограничении президентских полномочий по использованию военной силы против Ирана.
Трамп наложил вето на резолюцию об ограничении полномочий по вопросу Ирана
  • Reuters

«Я наложил вето на резолюцию, которая ставила задачу предписать мне прекратить использование Вооружённых сил США в боевых действиях против Ирана», — цитирует ТАСС заявление американского президента, распространённое пресс-службой Белого дома.

Трамп назвал резолюцию «оскорбительной» и заявил, что она была внедрена демократами с целью расколоть Республиканскую партию.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон не верит в мирный характер космической программы Ирана.

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