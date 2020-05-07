Трамп наложил вето на резолюцию об ограничении полномочий по вопросу Ирана
- Reuters
«Я наложил вето на резолюцию, которая ставила задачу предписать мне прекратить использование Вооружённых сил США в боевых действиях против Ирана», — цитирует ТАСС заявление американского президента, распространённое пресс-службой Белого дома.
Трамп назвал резолюцию «оскорбительной» и заявил, что она была внедрена демократами с целью расколоть Республиканскую партию.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон не верит в мирный характер космической программы Ирана.