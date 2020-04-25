Помпео не верит в мирный характер космической программы Ирана

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Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон не верит в мирный характер космической программы Ирана.
Помпео не верит в мирный характер космической программы Ирана
  • Reuters

«На протяжении лет Иран заявлял, что его космическая программа является полностью мирной и гражданской. Администрация (президента США Дональда. — RT) Трампа никогда не верила в эти вымыслы», — приводит Госдеп слова Помпео.

Он отметил, что запуск военного спутника Корпусом стражей Исламской революции «свидетельствует о том, о чём мы говорили всё это время: космическая программа Ирана не мирная и не полностью гражданская».

Помпео добавил, что иранская ракета-носитель была разработана с применением технологий, которые применяются в баллистических ракетах, в том числе и межконтинентальных.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что у Тегерана отсутствуют ракеты, которые позволяли бы нести ядерный заряд.

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