ЕС выделит €800 тысяч на улучшение качества мониторинга ситуации в Чернобыле

ЕС намерен помочь в улучшении качества мониторинга окружающей среды на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией тендере, с текстом которого ознакомился RT.

«Общая цель — повышение радиационной безопасности на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС посредством улучшения качества мониторинга окружающей среды вокруг комплекса «Вектор» и пункта захоронения радиоактивных отходов «Буряковка», а также совершенствования дозиметрического контроля в пределах зоны», — указывается в документе.

На этот проект ЕС готов выделить €800 тыс.

Согласно заявке, подрядчик должен будет подготовить проекты по реализации мер, направленных на повышение эффективности оборудования и установок для того, чтобы заменить или иным способом усовершенствовать уже существующие системы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил подготовить план развития Чернобыля.