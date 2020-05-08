ЕС выделит €800 тысяч на улучшение качества мониторинга ситуации в Чернобыле
«Общая цель — повышение радиационной безопасности на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС посредством улучшения качества мониторинга окружающей среды вокруг комплекса «Вектор» и пункта захоронения радиоактивных отходов «Буряковка», а также совершенствования дозиметрического контроля в пределах зоны», — указывается в документе.
На этот проект ЕС готов выделить €800 тыс.
Согласно заявке, подрядчик должен будет подготовить проекты по реализации мер, направленных на повышение эффективности оборудования и установок для того, чтобы заменить или иным способом усовершенствовать уже существующие системы.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил подготовить план развития Чернобыля.