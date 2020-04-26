Зеленский предложил подготовить план развития Чернобыля
- РИА Новости
В сообщении говорится, что Зеленский встретился с руководителем Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергеем Калашником.
Калашник заявил, что для привлечения туристов после карантина в чернобыльской зоне отчуждения нужно улучшить инфраструктуру.
«Президент предложил руководителю чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории», — заявил он.
Ранее на Украине рассказали о последствиях пожаров в чернобыльской зоне.