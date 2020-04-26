Зеленский предложил подготовить план развития Чернобыля

Украинский президент Владимир Зеленский предложил разработать план развития территории Чернобыля с целью привлечения туристов. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

В сообщении говорится, что Зеленский встретился с руководителем Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергеем Калашником.

Калашник заявил, что для привлечения туристов после карантина в чернобыльской зоне отчуждения нужно улучшить инфраструктуру.

«Президент предложил руководителю чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории», — заявил он.

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